КОНМЕБОЛ выступила с заявлением о драке между игроками Уругвая и фанатами Колумбии на Копе

Дисциплинарный комитет Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) открыл дело по факту драки между игроками сборной Уругвая и колумбийскими болельщиками на стадионе после полуфинального матча Кубка Америки. Напомним, сборная Уругвая уступила Колумбии со счётом 0:1 и встретится в матче за третье место Копа Америка — 2024 со сборной Канады. В финале турнира сыграют Аргентина и Колумбия.

«В связи с актами насилия, произошедшими по окончании матча между сборными Уругвая и Колумбии, дисциплинарный комитет КОНМЕБОЛ принял решение открыть дело, чтобы прояснить последовательность событий и ответственность вовлечённых лиц. Накануне финала Кубка Америки мы хотим подтвердить и предупредить, что не будет допущено никаких действий, которые могли бы запятнать мировой футбольный турнир», — написано в заявлении, опубликованном пресс-службой КОНМЕБОЛ.

Отметим, после игры нападающий уругвайцев Дарвин Нуньес и защитник Рональд Араухо поднялись на трибуны и устроили драку с колумбийскими фанатами. Позже защитник и капитан сборной Уругвая Хосе Хименес заявил, что его товарищи по команде поднялись на трибуны, чтобы «защитить свои семьи».

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Игроки сборной Уругвая подрались с болельщиками Колумбии: