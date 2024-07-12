Ротен — о Гризманне в сборной Франции: великие игроки должны уметь останавливаться

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен считает, что форвард национальной команды Антуан Гризманн должен завершить карьеру.

«Великие игроки должны уметь останавливаться. Я думаю, что он больше не в состоянии играть на крупных турнирах, особенно с учётом тех усилий, которых требует Диего Симеоне. Мне кажется, пришло время ему сказать «стоп». Посмотрите на Рафаэля Варана, он ушёл на пике. Гризманн считает, что он всё ещё будет в сборной в 2026 году. Я думаю, он пропустил свой уход», — приводит слова Ротена Topmercato.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Франции добралась до полуфинала, где уступила национальной команде Испании. Гризманн принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.

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