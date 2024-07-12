ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротен — о Гризманне в сборной Франции: великие игроки должны уметь останавливаться

Ротен — о Гризманне в сборной Франции: великие игроки должны уметь останавливаться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен считает, что форвард национальной команды Антуан Гризманн должен завершить карьеру.

«Великие игроки должны уметь останавливаться. Я думаю, что он больше не в состоянии играть на крупных турнирах, особенно с учётом тех усилий, которых требует Диего Симеоне. Мне кажется, пришло время ему сказать «стоп». Посмотрите на Рафаэля Варана, он ушёл на пике. Гризманн считает, что он всё ещё будет в сборной в 2026 году. Я думаю, он пропустил свой уход», — приводит слова Ротена Topmercato.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Франции добралась до полуфинала, где уступила национальной команде Испании. Гризманн принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Устаревшие во всём». Во Франции нашли виноватых в вылете сборной с Евро-2024
«Устаревшие во всём». Во Франции нашли виноватых в вылете сборной с Евро-2024

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android