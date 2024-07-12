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«Англия не прошла бы ни Португалию, ни Францию в той сетке». Мор — о финале Евро-2024

«Англия не прошла бы ни Португалию, ни Францию в той сетке». Мор — о финале Евро-2024
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о финальном матче Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания играет сильнее сборной Англии и должна уверенно победить. Потому что по игре испанцы уже прошли самые сильные сборные — Германию и Францию. Англичанам сильно повезло с сеткой. Да, молодцы, в полуфинале первый тайм был хороший, но в сетке Испании англичане не прошли бы ни Португалию, ни Францию. Англичане молодцы, что дошли до финала, но с сеткой им повезло очень сильно», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, финал Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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