«Англия не прошла бы ни Португалию, ни Францию в той сетке». Мор — о финале Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о финальном матче Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

«Испания играет сильнее сборной Англии и должна уверенно победить. Потому что по игре испанцы уже прошли самые сильные сборные — Германию и Францию. Англичанам сильно повезло с сеткой. Да, молодцы, в полуфинале первый тайм был хороший, но в сетке Испании англичане не прошли бы ни Португалию, ни Францию. Англичане молодцы, что дошли до финала, но с сеткой им повезло очень сильно», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, финал Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: