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«Дешам гробовщик, от него разит антифутболом!» Эксперт RMC — о сборной Франции на Евро

«Дешам гробовщик, от него разит антифутболом!» Эксперт RMC — о сборной Франции на Евро
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Французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после поражения команды от Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Нельзя заканчивать Евро словами о том, что мы должны переключить канал, если нам не нравится игра Франции. Дешам гробовщик. Он гробовщик. От него разит антифутболом!» – приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Франции добралась до полуфинала, где уступила национальной команде Испании. На турнире французы забили за шесть матчей всего один гол с игры.

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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