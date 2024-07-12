«Дешам гробовщик, от него разит антифутболом!» Эксперт RMC — о сборной Франции на Евро

Французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после поражения команды от Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024.

«Нельзя заканчивать Евро словами о том, что мы должны переключить канал, если нам не нравится игра Франции. Дешам гробовщик. Он гробовщик. От него разит антифутболом!» – приводит слова Риоло RMC Sport.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Франции добралась до полуфинала, где уступила национальной команде Испании. На турнире французы забили за шесть матчей всего один гол с игры.

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме Эксперт RMC Риоло — о Дешаме: болельщикам Дидье смертельно надоел

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»: