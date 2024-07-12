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Стала известна дата, когда решится будущее Нико Уильямса, игроком интересуется «Барселона»

Стала известна дата, когда решится будущее Нико Уильямса, игроком интересуется «Барселона»
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс вернётся в расположение баскского клуба и проведёт предсезонную подготовку в своей команде. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Нико Родригес в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, вопрос будущего Уильямса решится не позднее 1 августа. Если «Барселона» решит подписать игрока, то она обязана выплатить все деньги и провести переговоры до этой даты, иначе вингер не покинет баскскую команду, воспитанником которой является.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Отметим, Нико в составе сборной выступает на Евро-2024. В финальном матче турнира национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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