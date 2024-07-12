«Валенсия» объявила о подписании контракта с форвардом «Севильи» Рафой Миром

Испанский форвард «Севильи», серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Рафа Мир вернулся в «Валенсию».

Сообщается, что «Севилья» отдала 27-летнего форварда в аренду на год, предусмотрено право выкупа.

Рафа Мир занимался в академии «Валенсии» с сезона-2014/2015 и покинул клуб в 2018 году, проведя в первой команде всего восемь матчей. В минувшем сезоне чемпионата Испании Мир забил три гола и отдал одну результативную передачу в 22 матчах.

Ранее сообщалось, что форвард имел конфликт с руководством андалусийской команды из-за несостоявшегося перехода игрока в стан «летучих мышей» прошлым летом и в зимнее трансферное окно. В связи с этим победитель Лиги Европы в составе «Севильи» не сыграл ни одного матча с января 2024-го.

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