Отец Ламина Ямаля: когда сын родился, я знал, что он будет звездой

Отец крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля высказался о своём сыне.

«Когда сын родился, я знал, что будет звездой. Любой отец знает это, и любой отец хочет, чтобы его сын был лучшим. Он хочет стать самым молодым игроком, выигравшим чемпионат Европы, как и любой ребёнок», — приводит слова Ямаля Marca.

Напомним, ранее Ламин Ямаль, стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

В финале чемпионата Европы – 2024 сборная Испании встретится национальной командой Англии. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», начало – 22:00.

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