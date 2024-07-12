Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Коринтиансе»

33-летний итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в бразильском «Коринтиансе», сообщает UOL.

По данным источника, футболист может зарабатывать в бразильском клубе около $ 5 млн за один сезон. Отмечается, представители нападающего вели переговоры с бразильским клубом в течение нескольких недель. Футболист осознаёт интерес «Коринтианса» и дал согласие на продолжение переговоров.

Последний клубом Балотелли был турецкий «Адана Демирспор». Сейчас итальянский нападающий является свободным агентом. В прошлом сезоне турецкой Суперлиги футболист принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

Материалы по теме Марио Балотелли отреагировал на видео, на котором он пьяный лежит на дороге

Балотелли пьяный валяется на улице