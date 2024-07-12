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Дани Карвахаль сделал выбор между Килианом Мбаппе и Нико Уильямсом после матча с Францией

Дани Карвахаль сделал выбор между Килианом Мбаппе и Нико Уильямсом после матча с Францией
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Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль ответил на вопрос, кто лучше испанский крайний нападающий «Атлетика» Нико Уильямс или француз Килиан Мбаппе, который с сезона-2024/2025 станет одногруппником Карвахаля.

«Кто лучше: Нико или Килиан? До воскресенья лучше Нико Уильямс, а с понедельника — Килиан Мбаппе», — сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Отметим, Нико в составе сборной выступает на Евро-2024. В финальном матче турнира национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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