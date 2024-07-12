Андрей Лунин объяснил свои ошибки в матче за сборную Украины на Евро-2024

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свои ошибки в матче за национальную команду на Евро-2024 с Румынией (0:3).

«Совершенно очевидно, что я допустил две ошибки. Первая ошибка — техническая, и я думаю, что она может случиться, но это ошибка. Я знаю, что такое ошибка вратаря и ошибка нападающего. Ошибка вратаря – это гол в 90%. Второй гол был неудачным, потому что я не увидел, как мяч вылетел, а затем потерял его из виду на полпути, потому что защитник собирался увернуться от него… Я прыгнул вслепую, но промахнулся. И именно поэтому в конце игры я пошёл извиняться, это меньшее, что я мог сделать. Я извинился и продолжил работу», — приводит слова Лунина Marca.

После этого матча Лунин отправился на скамейку запасных, а место в воротах занял Анатолий Трубин. Украина не смогла выйти из группы, набрав четыре очка.

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