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Андрей Лунин объяснил свои ошибки в матче за сборную Украины на Евро-2024

Андрей Лунин объяснил свои ошибки в матче за сборную Украины на Евро-2024
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Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свои ошибки в матче за национальную команду на Евро-2024 с Румынией (0:3).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Совершенно очевидно, что я допустил две ошибки. Первая ошибка — техническая, и я думаю, что она может случиться, но это ошибка. Я знаю, что такое ошибка вратаря и ошибка нападающего. Ошибка вратаря – это гол в 90%. Второй гол был неудачным, потому что я не увидел, как мяч вылетел, а затем потерял его из виду на полпути, потому что защитник собирался увернуться от него… Я прыгнул вслепую, но промахнулся. И именно поэтому в конце игры я пошёл извиняться, это меньшее, что я мог сделать. Я извинился и продолжил работу», — приводит слова Лунина Marca.

После этого матча Лунин отправился на скамейку запасных, а место в воротах занял Анатолий Трубин. Украина не смогла выйти из группы, набрав четыре очка.

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