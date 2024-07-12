Стало известно, кто из игроков «ПСЖ» покинет клуб в случае трансфера Виктора Осимхена

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с тем, чтобы расстаться с одним из форвардов команды в случае перехода нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в клубе рассматривают возможность продажи французского форварда Рандаля Коло Муани и португальца Гонсалу Рамуша. Сообщается, что клуб склоняется к тому, чтобы сохранить именно Рамуша, так как он больше подходит под игру главного тренера Луиса Энрике. Коло Муани, по мнению руководства, может стать удачной продажей с финансовой точки зрения, в случае крупных вложений на фоне интереса к Осимхену.

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться с нигерийским футболистом в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Коло Муани принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Рамуш сыграл в 40 матчах за клуб, забив 14 мячей и отдав две результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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