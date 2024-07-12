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«Взяли Смолова вместо Кордобы, «Краснодар» не заменил лидеров». Мор — о Суперкубке России

«Взяли Смолова вместо Кордобы, «Краснодар» не заменил лидеров». Мор — о Суперкубке России
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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о грядущем Суперкубке России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мотивация будет и у «Краснодара», и у «Зенита». «Зенит» сделает выводы из прошлого сезона и не захочет все в последний момент решать. Важно начать ярко и хорошо первую игру. Никто из «Зенита» не ушёл, все бразильцы вернулись вовремя. Команда ещё усилилась. К этому матчу «Зенит» подходит явным фаворитом. По поводу «Краснодара»: не только Кордобы нет, но и Кастаньо. А ещё команду покинул Алонсо. Это ведущий центральный защитник, на котором очень многое держалось в обороне «Краснодара». И пока на это место никого не приобрели. Взяли Смолова вместо Кордобы. Конечно, эта замена не равноценная. «Краснодар» потерял лидеров и никем их не заменил. У «Зенита» будет мощнейшая мотивация», — сказал Мор в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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