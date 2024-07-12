Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал лучшую команду на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал национальную команду Испании лучшей на чемпионате Европы – 2024.

«Единственная причина, по которой я взялся за эту работу, — это попытаться принести успех Англии как нации и улучшить английский футбол, а также вывести команду в финал, я этим очень горжусь. Мы приехали сюда, чтобы победить, мы будем играть с командой, которая была лучшей на турнире, и у нас на день меньше, чтобы подготовиться, так что это огромная задача, но мы всё ещё здесь и боремся», — приводит слова Саутгейта FromTheSpot.

Напомним, в финале турнира сборная Англии встретится с Испанией. Матч состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», начало – 22:00 мск.

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