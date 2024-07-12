Гасилин назвал фаворита матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о грядущем Суперкубке России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Для меня, естественно, «Зенит» — фаворит. На трансферном рынке очень хорошо сработали. Неплохо провели товарищеский турнир, а соперники были именитые. Думаю, потеря Кордобы слишком скажется на «Краснодаре». Форвард такого уровня очень нужен. Но у него свои баталии и турниры, не менее солидные, чем Суперкубок России. Я думаю, что «Зенит» должен обыграть «Краснодар», — сказал Гасилин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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