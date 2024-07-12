Дани Ольмо впервые высказался о возможном уходе из «Лейцпига» на фоне интереса топ-клубов

Полузащитник сборной Испании и немецкого «РБ Лейцпиг» Даниэль Ольмо высказался о своём будущем на фоне слухов о том, что в услугах испанца заинтересованы топ-клубы Европы.

«Если клубы хотят меня подписать, то они знают, что можно сделать. До 20 июля есть время, иначе потом переговоры будут очень тяжёлыми. У меня контракт с «Лейпцигом», но я хочу выигрывать титулы», — приводит слова Ольмо Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении хавбека, который является воспитанником клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Отметим, Ольмо в составе сборной выступает на Евро-2024. В финальном матче турнира национальная команда Испании встретится с Англией. Финал турнира состоится 14 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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