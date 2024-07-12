«Локомотив» подписал трёхлетний контракт с белорусским защитником

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 19-летним белорусским защитником Арсением Агеевым.

Сообщается, что футболист подписал контрактное соглашение на три года. Ближайшие полгода Агеев проведёт в аренде в дзержинском «Арсенале», где и играл с 2023 года.

В сезоне 2023/24 Агеев принял участие в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых записал в свой актив две результативные передачи.

Напомним, «Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 53 очка. Чемпионом РПЛ стал «Зенит», который набрал 57 очков.

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче первого тура «Локомотив» встретится с «Акроном».

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