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Леонардо Бонуччи: я мечтал завершить карьеру в сборной Италии и «Ювентусе» по-другому

Леонардо Бонуччи: я мечтал завершить карьеру в сборной Италии и «Ювентусе» по-другому
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Бывший футболист сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что хотел принять участие на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

«Я мечтал завершить карьеру в Италии и «Ювентусе» по-другому, но нужно адаптироваться. Нужно принять это и быть готовым к переменам. Я хотел закончить карьеру в 37 лет, но мне хотелось играть на Евро», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Ранее сообщалось, что Бонуччи может войти в тренерский штаб национальной команды Италии.

Сборная Италии покинула чемпионат Европы 2024 года после поражения от национальной команды Швейцарии в матче 1/8 финала. Встреча состоялась в субботу, 29 июня. Итальянцы проиграли со счётом 0:2.

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