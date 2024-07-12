Андрей Лунин рассказал о своей болезни перед финалом Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал, когда понял, что не примет участие в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).

«У меня был жар, очень сильный. Мне было очень плохо два дня, я думал, что умру. На третий день мне стало лучше, и я захотел тренироваться с командой. Я поехал в Вальдебебас, но там сделали тест и сказали, что я заразен. В качестве меры предосторожности меня не пустили. Но, к счастью, по итогу я смог быть там, разминаться с командой, быть на скамейке запасных, праздновать на поле. Я бы хотел не проходить через это, а готовиться к финалу вместе со своими товарищами по команде и иметь возможность сыграть в финале.

Сыграл бы я, если бы не грипп? Я не знаю, Анчелотти мне ничего не сказал, потому что его там не было. Вы можете спросить у тренера», — приводит слова Лунина Marca.

В минувшем сезоне Лунин провёл 31 матч, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.

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