Аршавин назвал фаворита финального матча Евро-2024

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал фаворита финального матча чемпионата Европы — 2024.

«Испанцы будут владеть мячом, у них будет получаться комбинировать. Но они могут проиграть, потому что физически игроки сборной Англии крепче и мощнее. Англичане могут этим воспользоваться и подавить испанцев, в этом их козырь. Испания — мой фаворит, и я хочу, чтобы они выиграли, все‑таки по игре они лучшая команда на этом турнире. Шансы Англии — индивидуальное мастерство футболистов. В моменте это может решить, если у испанцев не пойдёт игра», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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