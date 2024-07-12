Лунин: хочу открыть для себя Мбаппе как личность, какой он вне камер

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в состав «сливочных».

«Интересно ли мне сыграть с Мбаппе в одной команде? Да, особенно на личном уровне, потому что мы все знаем его как игрока. Я хочу видеть его на тренировках, в повседневной жизни. Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше.

Но я действительно хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков в мире, и интересно иметь такую возможность в жизни, увидеть, какой он вне камер, в личной жизни. Осталось не так много времени, чтобы узнать его получше», — приводит слова Лунина Marca.

Мбаппе перешёл в «Реал» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в € 180 млн.

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