Лучший бомбардир датской лиги: многому учусь у Павлюченко, Лукаку и Джеко

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха рассказал, кто является его ориентирами в мире футбола.

«Я очень много подсмотрел у Павлюченко. Роман – человек касания с сумасшедшим ударом, он хорошо искал позицию и играл головой. Он явный представитель fox in the box («лиса в клетке» – с англ., так называют форвардов, забивающих голы из пределов штрафной площади – прим. «Чемпионата»). Он мастер штрафной, очень нравится. Думаю, я побыстрее Павлюченко, но невозможно не признать его уровень, клубы и соревнования, в которых он принимал участие.

Из иностранцев – конечно Лукаку, хотя он больше таран, чем я. Ещё Эдин Джеко, хотя у него больше корявых голов – но это не в минус, он как раз мастер реализации, крутой форвард», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Полностью интервью читайте в ближайшее время.

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