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Угальде назвал задачи «Спартака» на предстоящий сезон

Угальде назвал задачи «Спартака» на предстоящий сезон
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о задаче своего клуба в новом сезоне.

«Ставим себе самые высокие задачи, постараемся взять титул. Я хочу забивать. Нет конкретной цифры, таких задач не ставлю, просто стараюсь забивать в каждом матче», — сказал Угальде в интервью клубной пресс-службе.

21-летний Манфред Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой За форварда красно-белые выложили «Твенте» € 13 млн. В футболке команды нападающий провёл 12 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, московский «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.

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