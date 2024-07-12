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Презентацию Мбаппе хотят посетить более 100 000 человек, «Банабеу» вмещает 85 000

Презентацию Мбаппе хотят посетить более 100 000 человек, «Банабеу» вмещает 85 000
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Презентацию нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» хотят посетить более 100 000 человек, сообщает Madrid Xtra.

«Реал» планирует провести презентацию Мбаппе 16 июля. Представление новичка состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который вмещает 85 000 человек.

По информации источника, билеты предоставляются бесплатно как сосьос (члены клуба – прим. «Чемпионата»), так и широкой публике, в том случае, если будут свободные места. Первая категория получит доступ к ним раньше остальных.

Мбаппе перешёл в «Реал» из «ПСЖ» в июля 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в € 180 млн.

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