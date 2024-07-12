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Генич: что там по Саутгейту, критики? Всех умыл

Генич: что там по Саутгейту, критики? Всех умыл
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о работе наставника сборной Англии Гарета Саутгейта после выхода национальной команды в финал чемпионата Европы — 2024.

«Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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