Джек Уилшир: что бы не случилось в финале, Саутгейт проделал фантастическую работу

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался о работе Гарета Саутгейта в сборной России.

«Что бы ни случилось в финале, Гарет проделал фантастическую работу. Он уже второй по успешности тренер сборной Англии. У нас было несколько лучших тренеров, так что это огромная заслуга. Его рекорд говорит сам за себя. Он вышел в два финала, полуфинал и четвертьфинал. Мы выиграли множество матчей нокаутом, чего нам не удавалось добиться какое-то время.

Он полностью изменил отношение страны к пенальти. Раньше мы этого боялись. Теперь я смотрю на это перед игрой и думаю: «Если дело дойдет до пенальти, мы победим». Дело не только в Гарете, это работа многих тренеров и персонала, а также футбольной федерации Англии, которые все изменили. Мы готовим игроков, которые теперь могут следить за мячом, им помогают менеджеры их клубов. В прошлом на сборную Англии возлагали большие надежды, но они на самом деле не оправдались», — приводит слова Уилшира Sport.es.

Саутгейт вывел сборную Англии во второй финал крупного турнира. Это больше чем все предыдущие тренеры национальной команды, когда-либо возглавлявшие команду.

Звёздные «ветераны» Евро-2024