Гризманн ответил на вопрос о своём будущем в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«У меня всё ещё есть желание играть за сборную», — приводит слова Гризманна Get French Football News.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Франции добралась до полуфинала, где уступила национальной команде Испании (1:2). Гризманн принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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