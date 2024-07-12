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Уилшир: если Саутгейт принесёт трофей, это будет идеальный ответ критикам

Уилшир: если Саутгейт принесёт трофей, это будет идеальный ответ критикам
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался о предстоящем финальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Им, вероятно, придётся показать два тайма такого же хорошего футбола, как первый с Нидерландами, чтобы победить испанцев. Мы становились лучше по мере продолжения турнира, и именно так можно выигрывать.
Если Гарет сможет привести Англию к главному трофею, которого мы все ждали, это будет идеальный ответ критикам и блестящий день для всех нас», — приводит слова Уилшира Sport.es.

Финал между командами состоится 14 июля на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) в 22:00 мск.
Англия никогда не выигрывала Евро в своей истории, Испания брала трофей три раза и является самой титулованной командой турнира.

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