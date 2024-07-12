Уилшир: если Саутгейт принесёт трофей, это будет идеальный ответ критикам

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался о предстоящем финальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Испании.

«Им, вероятно, придётся показать два тайма такого же хорошего футбола, как первый с Нидерландами, чтобы победить испанцев. Мы становились лучше по мере продолжения турнира, и именно так можно выигрывать.

Если Гарет сможет привести Англию к главному трофею, которого мы все ждали, это будет идеальный ответ критикам и блестящий день для всех нас», — приводит слова Уилшира Sport.es.

Финал между командами состоится 14 июля на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) в 22:00 мск.

Англия никогда не выигрывала Евро в своей истории, Испания брала трофей три раза и является самой титулованной командой турнира.

Звёздные «ветераны» Евро-2024