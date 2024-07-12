Андрес Иньеста оценил возможный переход Нико Уильямса в «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о возможном переходе вингера сборной Испании и «Атлетика» Нико Уильямса в каталонскую команду.

«Качество его игры соответствует уровню национальной команды. Можно говорить не только о Нико или Ламине [Ямале], но и о Фабиане [Руисе], Родри, Ольмо, да о любом игроке.

Нико провёл превосходный сезон и с клубом, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в «Барсу» вывел бы клуб на новый уровень. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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