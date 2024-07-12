«Раньше было как в России с «Зенитом». Россиянин — о чемпионской гонке в Дании

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха высказался о конкуренции в чемпионате Дании.

«Датская Суперлига – хороший турнир. Люди собираются на трибунах, заполняемость стадионов в худшем случае – 70%. Солдаутов тоже много – причём не только на матчах уровня «Копенгаген» – «Мидтьюлланн» или когда мы играем с топ-соперниками. Битком и на матчах за выживание. Атмосфера отличная, люди умеют болеть. Видно, что пришли не просто пиво попить, а за команду переживают. Эмоций много. Мы когда шесть матчей на старте проиграли, поддержка была всё равно, в нас верили. И это передалось команде.

Чемпионская интрига? Раньше было как в России с «Зенитом» – «Копенгаген» за 10 лет брал титул шесть-семь раз. Последние годы ситуация изменилась. Победителем становились и «Мидтьюлланн» и «Брондбю», причём неоднократно. Сейчас эта тройка делит между собой первое место и вклиниться туда никто не может», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полностью интервью читайте в ближайшее время.