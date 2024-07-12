Стала известна приоритетная трансферная цель миланского «Интера» на лето

Защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ может пополнить состав миланского «Интера».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» сделали футболиста главной трансферной целью на летнее трансферное окно. Отмечается, что сделка зависит от решения нидерландского защитника «Интера» Стефана де Врея по своему будущему. Если нидерландец уйдёт, тогда миланский клуб будет остро нуждаться в защитнике.

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи» минувшим летом. В прошлом сезоне защитник провёл за мюнхенцев 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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