Саутгейт может остаться в сборной Англии, КОНМЕБОЛ — о драке на Копе. Главное к утру

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена оставить Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной команды, независимо от финала чемпионата Европы – 2024, КОНМЕБОЛ выступила с заявлением о драке между игроками Уругвая и фанатами Колумбии на Кубке Америки – 2024, в «Зените» отреагировали на возможный уход нападающего Матео Кассьерры. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».