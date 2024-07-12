Саутгейт может остаться в сборной Англии, КОНМЕБОЛ — о драке на Копе. Главное к утру
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена оставить Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной команды, независимо от финала чемпионата Европы – 2024, КОНМЕБОЛ выступила с заявлением о драке между игроками Уругвая и фанатами Колумбии на Кубке Америки – 2024, в «Зените» отреагировали на возможный уход нападающего Матео Кассьерры. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- В Англии хотят оставить Саутгейта у руля сборной, несмотря на итоги Евро — The Times.
- КОНМЕБОЛ выступила с заявлением о драке между игроками Уругвая и фанатами Колумбии на Копе.
- В «Зените» ответили на вопрос о возможном уходе Кассьерры.
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