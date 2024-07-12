Месси: это мой последний Кубок Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что Кубок Америки — 2024 станет для него последним в карьере.

«Правда в том, что это был трудный Кубок Америки для нас, потому что команды играют более равномерно, чем когда-либо, здесь очень плохие поля, очень высокие температуры… Для меня это последний Кубок Америки, мы играли на последнем чемпионате мира с Ди Марией и Отаменди, а сейчас играем последние матчи вместе и наслаждаемся этим по полной», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Сборная Аргентины с капитаном Лионелем Месси в финале Копы-2024 сыграет с национальной командой Колумбии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: