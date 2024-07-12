«Сочи» представил новую форму на сезон-2023/2024

Футбольный клуб «Сочи» поделился фотографиями нового комплекта формы на сезон-2023/2024.
«Новый дизайн выполнен в ярких цветах, символизирующих главные красоты Сочи — море и яркие лучи солнца на закате. Он сочетает в себе насыщенный синий цвет, напоминающий красоту Черного моря. Теплый оранжевый цвет, который ассоциируется с последними лучами солнца перед закатом», — написано в соцсетях «Сочи».
Фото: ФК «Сочи»
Также важным элементом нового комплекта стал слоган «Вернемся вместе», который отражает стремление «Сочи» ощутить единение фанатов с командой.
Фото: ФК «Сочи»
В предстоящем сезоне «Сочи» примет участие в Первой лиге. Сезон-2023/2024 «южане» завершили на последнем месте, набрав 24 очка.
За прошлый сезон «Сочи» сменил три главных тренера: Дмитрия Хохлова, Александра Точилина и Роберто Морено.
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