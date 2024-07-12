Салтыков назвал сборы при Галактионове самыми тяжёлыми в карьере

Новичок «Локомотива» Никита Салтыков поделился впечатлениями от сборов с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Сборы проходят хорошо. На поле бывает тяжеловато, плюс погода. Но ничего, мы терпим. Готовимся к чемпионату, чтобы показать наилучший результат.

В «Локомотиве» другая схема. Плюс нагрузки на сборах потяжелее. Наверное, самые тяжёлые в моей карьере. Нельзя сказать, что все тренеры одинаковые — у каждого есть что-то своё. Прям выделить что-то у Галактионова я пока не готов», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Салтыков перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2024 года, но доигрывал сезон-2023/2024 в самарском клубе. Сумма трансфера составила € 350 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до января 2028 года.

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