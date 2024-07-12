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Арбитр финального матча Евро между Испанией и Англией установит историческое достижение

В УЕФА объявили, что главным арбитром финального матча чемпионата Европы 2024 года Испания — Англия станет французский судья Франсуа Летексье.

Таким образом, Летексье станет самым молодым арбитром финала Евро в истории. Француз обслужит матч в возрасте 35 лет.

Финальный матч чемпионата Европы состоится в воскресенье, 14 июля. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.