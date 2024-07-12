Салтыков: мне везде везёт с коллективом — в «Локомотиве» просто супер!

Футболист московского «Локомотива» Никита Салтыков рассказал об отношениях со своими новыми партнёрами по команде.

«В какую бы команду я ни приходил, мне кажется, что мне везде везёт с коллективом. Где бы я ни был — везде он очень хороший. В «Локомотиве» просто супер! Со всеми хорошо общаюсь: с Димой Бариновым, Самохой, Сарой, Пиняевым и Сулей», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов», принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат на девятом месте.