Футбольная ассоциация Англии провела переговоры с Саутгейтом — Романо

Футбольная ассоциация Англии (FA) желает сохранить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной после Евро-2024, независимо от результатов турнира. Внутренние переговоры между сторонами уже состоялись. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии сыграет с национальной командой Испании. Эта встреча состоится в воскресенье, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Саутгейт был назначен на должность главного тренера «трёх львов» в сентябре 2016 года.