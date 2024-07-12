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«Через год-два Ямаль станет одним из лучших в мире». Родри высказался о 16-летнем форварде

«Через год-два Ямаль станет одним из лучших в мире». Родри высказался о 16-летнем форварде
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Полузащитник сборной Испании Родри высказался о 16-летнем нападающем национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале.

«Я вижу в нём зрелость, которую, честно говоря, не знаю, видел ли я когда-нибудь раньше. И я вижу потенциал, игрока… Я не могу сказать вам, каков потолок Ламина. Мы узнаем это через несколько лет. Через пять или шесть лет — посмотрим. Через год-два он станет одним из лучших в мире. Но прежде всего я вижу в нём спокойного ребенка с желанием учиться. Для людей с таким талантом и такими достоинствами бывают случаи, когда мы видим игроков, которые хороши в чём-то одном и придерживаются этого. В Ламине я вижу мальчика, который хочет побеждать с командой, чтобы его поддерживали, чтобы он больше верил в себя. И с этими качествами у него есть всё, чтобы стать одним из лучших в ближайшие годы», — приводит слова Родри AS.

Напомним, ранее Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

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