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Орлов: в финале Евро-2024 мы увидим противостояние прагматиков и романтиков

Орлов: в финале Евро-2024 мы увидим противостояние прагматиков и романтиков
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Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 Англия — Испания. Напомним, финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футбол не всегда есть драматическая ситуация: есть прагматики, а есть романтики. В последние 30-40 лет прагматичный – это немецкий стиль: организация игры, сумасшедшая оборона с точки зрения контроля над всем. Порядок бьёт класс – это немцы, яркие представители. А романтики – это началось с команды Платини, когда в 1982 году на чемпионате мира у них была фантастическая команда. Но романтики, конечно, это фантазёры, это импровизация: сейчас это Бразилия и, конечно, Испания.

На этом чемпионате Европы прагматики – это англичане. А романтики – испанцы. Финал будет – прагматики против романтиков? Да. И прагматики выстраивают свою игру на индивидуальных действиях футболистов, романтики – это более комбинационная игра. И вот сейчас посмотрим на это противостояние в финале», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня. Финал континентального первенства запланирован на 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая не сможет защитить свой титул (итальянцы уже вылетели с Евро-2024).

Календарь Евро-2024
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