«Сборная Англии на пороге исторического достижения». Гари Линекер высказался о финале Евро

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о предстоящем финале чемпионата Европы — 2024, где англичане сыграют с национальной командой Испании.

«Думаю, что это очень важно для английского футбола. Они были в финале, они были в последнем финале Евро, и это было на «Уэмбли», но закончилось огромным разочарованием (проигрыш Италии по пенальти. — Прим. «Чемпионата»). Это будет трудно, это будет сложно, но они на пороге исторического достижения. Ни одна английская национальная команда в футболе никогда не выигрывала крупный турнир за рубежом.

У них такое непреклонное отношение, и это очень важно. Даже когда они играли не очень хорошо, они добивались результатов. И это старое футбольное клише: если ты выигрываешь, когда играешь не лучшим образом, значит, дела обстоят не так уж и плохо», — приводит слова Линекера ВВС.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.