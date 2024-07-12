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«Сборная Англии на пороге исторического достижения». Гари Линекер высказался о финале Евро

«Сборная Англии на пороге исторического достижения». Гари Линекер высказался о финале Евро
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о предстоящем финале чемпионата Европы — 2024, где англичане сыграют с национальной командой Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что это очень важно для английского футбола. Они были в финале, они были в последнем финале Евро, и это было на «Уэмбли», но закончилось огромным разочарованием (проигрыш Италии по пенальти. — Прим. «Чемпионата»). Это будет трудно, это будет сложно, но они на пороге исторического достижения. Ни одна английская национальная команда в футболе никогда не выигрывала крупный турнир за рубежом.

У них такое непреклонное отношение, и это очень важно. Даже когда они играли не очень хорошо, они добивались результатов. И это старое футбольное клише: если ты выигрываешь, когда играешь не лучшим образом, значит, дела обстоят не так уж и плохо», — приводит слова Линекера ВВС.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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