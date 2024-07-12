Герман Онугха: молчание сборной России? Паспорт Нигерии сделаю за неделю

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха заявил, что может принять спортивное гражданство Нигерии, если не будет нужен сборной России в ближайшее время.

«Если ещё год при должной результативности меня не вызовут в сборную России, начну заниматься нигерийскими документами. Я уже узнавал, что нужно. Ничего сложного, как оказалось. У меня отец гражданин Нигерии, так что подача на нигерийский паспорт – дело одной недели.

Реально ли пробиться? Это невозможно! Там люди мирового класса и с такой же трансферной стоимостью. Не хочу оскорбить россиян, но это другой уровень футболистов. Надо быть реалистами. Так что если буду получать нигерийский паспорт, то это во многом для упрощения трансферов в Европе», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.