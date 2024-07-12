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«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. «Динамо» стало призёром, расположившись на третьей строчке.

Отметим, что соперничество московских «Динамо» и «Спартака» является старейшим из существующих российских и московских дерби. Всего за более чем 100-летнюю историю команды провели 233 матча, в которых «Спартак» одержал 88 побед, а «Динамо» — 67. Ничьими закончилось 78 игр. Из этих матчей официальными являются 219.

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