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Финал Евро-2024: дата и время, когда, где будет матч Испания — Англия

Финал Евро-2024: дата и время, когда, где будет матч Испания — Англия
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Финал чемпионата Европы — 2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале турнира Англия обыграла Нидерланды со счётом 2:1, а сборная Испании оказалась сильнее национальной команды Франции (2:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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