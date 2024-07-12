Капитан «Партизана» Маркович: хотел бы играть в больших клубах, как ЦСКА и «Локо»

Футболист и капитан «Партизана» Светозар Маркович заявил, что хотел бы поиграть за один из российских топ-клубов.

— Были новости о вашем возможном трансфере в ЦСКА и «Локомотив».

— Я не слышал об этом. В Сербии в новостях никто не говорил об этом. Но, конечно, это большие команды. Конечно, в будущем я бы хотел играть в таких сильных и больших клубах, — сказал Маркович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Марковичу 24 года, он является воспитанником белградского «Партизана». Действующий контракт сербского футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 3 млн. В прошлом сезоне Светозар провёл 34 матча и забил два гола.