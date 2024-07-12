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Игрок Испании Вивиан — о финале Евро: мы выиграли шесть матчей, хотим выиграть седьмой

Игрок Испании Вивиан — о финале Евро: мы выиграли шесть матчей, хотим выиграть седьмой
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Футболист сборной Испании Дани Вивиан высказался в преддверии финала чемпионата Европы — 2024, в котором испанцы сыграют с национальной командой Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что ж, мы выиграли все шесть матчей Евро-2024 и хотим выиграть седьмой. Ключ к успеху — в правильном подходе, в правильном отношении к работе и жизни. Каждый день своей работы мы хотим выкладываться по максимуму. Слова — это всего лишь то, что нужно превратить в реальность, чтобы они стали правдой», — приводит слова Вивиана официальный сайт УЕФА.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финал Евро-2024 состоится в это воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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