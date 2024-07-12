Нападающий «Локо» Воробьёв: пусть «Зенит» тратит сколько угодно, мы готовы к сезону

26-летний новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о готовности московского клуба к предстоящему сезону Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о затратах «Зенита» в нынешнее трансферное окно.

«Локомотив» готов к предстоящему сезону, но есть ошибки. Мы их будем разбирать и убирать, а также выигрывать. Как иначе?

Что касается затрат «Зенита» в трансферное окно, то пусть тратит сколько угодно. Но самое главное — верить в свои силы. Футбол — это непредсказуемый вид спорта, поэтому будет интересный сезон», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В июне 2024 года московский «Локомотив» официально объявил о переходе из «Оренбурга» 26-летнего нападающего Дмитрия Воробьёва. В прошедшем сезоне на счету футболиста 31 матч за «газовиков» во всех турнирах, восемь забитых мячей и один результативный пас.