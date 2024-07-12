Онугха, ставший лучшим бомбардиром датской лиги, заявил, что не слабее Тюкавина и Чалова

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха считает, что он не слабее действующих форвардов сборной России.

– Если оценивать состав сборной России в центре атаки, там Константин Тюкавин, Фёдор Чалов, Иван Сергеев.

– Я как минимум не слабее, мог с ними конкурировать 100%. Да, Тюкавин провёл сумасшедший сезон, особенно если учесть его возраст. Чалов тоже прекрасно себя проявил, каждый сезон держит планку. Сергеев – забил меньше, но, видимо, есть доверие тренерского штаба.

Тут ведь ещё какой момент – возможно, Валерию Карпину не нужны высокие форварды. Хотя, по сути, в истории сборной России они были всегда – Павел Погребняк, Павлюченко, Дзюба, Николай Комличенко и Соболев вызывались, Антон Заболотный, — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.