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Неманья Николич ответил, почему считает ЦСКА самым сложным соперником из московских клубов

Неманья Николич ответил, почему считает ЦСКА самым сложным соперником из московских клубов
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Нападающий «Партизана» Неманья Николич высказался о силе московских команд, с которыми клуб из Белграда успел сыграть в этом месяце. Напомним, сербы сыграли с «Динамо» (2:2, 4:2 пен.), ЦСКА (0:3) и «Локомотивом». (1:1).

— Вы сыграли с тремя московскими клубами. С какой командой сложнее всего было играть?
— Сложнее всего было играть с ЦСКА. «Локомотиву» не хватает футболистов, очень много игроков покинуло команду летом. Даже Дзюба, которого я помню с «Ростова». С ЦСКА было тяжелее всего, потому что у них уже сыгранная команда, большое количество игроков долго играет вместе и мало новичков, поэтому они друг друга хорошо знают. Ну а также у них очень грамотный тренер.

С «Динамо» тоже было тяжело играть, но у нас были нагрузки, и сейчас нам чего-то не хватает, чтобы спокойно владеть мячом. Но также не все друг друга знают в «Партизане», потому что пришли пять новых футболистов и новый тренер, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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