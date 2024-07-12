Россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Дании: интенсивность тут 100% выше, чем в РПЛ

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Дании, высказался об уровне местной лиги в сравнении с РПЛ.

«Уровень по сравнению с РПЛ? Интенсивность в чемпионате Дании 100% выше. Но квалификация игроков повыше в России. Думаю, потому что большая текучка и местных, и легионеров: каждый год проявившие себя ребята уходят в топ-лиги и развиваются уже там. А в чемпионате России многие классные иностранцы остаются на годы из-за больших зарплат. Про россиян я вообще молчу – уезжают единицы», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.