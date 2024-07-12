«Галицкий имеет право делать всё что угодно». Абаев высказался о президенте «Краснодара»

Бывший футболист ряда российских клубов Илья Абаев высказался о президенте «Краснодара» Сергее Галицком. По его мнению, Галицкий может делать со своим клубом всё что угодно, учитывая его финансовый вклад.

«Человек создал клуб с нуля, создал инфраструктуру. Создал академию, у ребят великолепные условия. Можно рассуждать на тему того, что он делает правильно, а что нет с точки зрения футбола, но надо отдавать себе отчёт, что это его команда и сколько он в неё вложил. Столько, наверное, никто не вложил, и поэтому он имеет право делать всё что угодно. Он имеет полное моральное право, тут не может быть никаких вопросов, он всё это делает за свои деньги. Не за бюджетные или налогоплательщиков», — приводит слова Абаева «РБ Спорт».